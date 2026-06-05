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Общество

Россиянам назвали самые опасные для здоровья блюда на шведском столе

Эксперт Ансталь: скоропортящаяся еда — главная опасность на шведском столе
M-Production/Shutterstock/FOTODOM

Самой опасной для здоровья пищей на шведском столе являются скоропортящиеся продукты, такие как салаты с соусами и нарезанные овощи. Об этом в беседе с Life.ru предупредила турэксперт, руководитель турфирмы Наталия Ансталь.

По словам специалиста, скоропортящиеся продукты считаются главной опасностью на шведском столе в отелях с системой по системе «все включено». Поэтому рекомендуется внимательно относиться к йогуртам, а также отказаться от употребления салатов, особенно тех, которые уже заправлены соусами.

Эксперт добавила, что также не стоит брать на шведском столе различные овощи, в том числе и в ненарезанном виде, поскольку они могут оказаться грязными.

«В принципе, лучше, конечно, брать изделия, которые подвергались термической обработке. При выборе отеля всегда обязательно учитывайте отзывы именно по питанию, потому что питание — это один из самых главных критериев, чтобы действительно не отравиться и весь отпуск не провести в номере», — подчеркнула она.

Турэксперт предупредила, что туристам нужно заранее узнавать, как именно организован шведский стол в отеле. В некоторых случаях может оказаться, что гостям предлагают однообразные и некачественные продукты.

Помимо этого, Ансталь напомнила о пользе колы при отравлении. В составе этого напитка содержатся вещества, которые нейтрализуют такое состояние организма.

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Анастасия Гостроус до этого предупреждала, что в жаркую погоду суши и роллы могут представлять большую опасность для здоровья. Высокие температуры ускоряют размножение бактерий, что значительно повышает риск отравлений.

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