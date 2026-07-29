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Проблемы с бензином в России
Общество

Эксперт по безопасности объяснил, почему взрываются смартфоны

Специалист Горелкин: современные смартфоны не склонны к взрыву
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

На рынке практически нет устройств, склонных к перегреву, взрывам и подобным происшествиям, поскольку производители серьезно пересмотрели подходы к безопасности. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.

Он отметил, что на гаджеты устанавливают датчики, которые при перегреве либо снижают производительность, либо уменьшают мощность зарядки, что исключает любую возможность возгорания или причинения вреда. По его словам, случаи со взрывами телефонов у россиян связаны не с самой техникой.

«Дело, скорее всего, в зарядках, проводах или чехлах. Например, в недавней истории со взорвавшимся планшетом, у которого лопнул экран, причиной мог быть чехол, который не давал нормального теплоотвода. Или гаджет мог упасть в чехле, и это повлияло на аккумулятор», — сказал Горелкин.

Эксперт добавил, что вероятность трагического исхода зависит и от использования гаджетов. Так, например, небезопасным будет оставлять телефон или планшет на зарядке в ванной, где высокая влажность.

Заместитель начальника Главного управления — начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного МЧС, полковник внутренней службы Александр Бобров до этого говорил, что неправильная эксплуатация или дефекты делают пауэрбанки пожароопасными. В любом из них может произойти короткое замыкание, которое приводит к возгоранию.

Ранее сообщалось, что москвич получил множественные переломы, когда у него в руках детонировала петарда.

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