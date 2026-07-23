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Общество

Россиянам назвали главную причину воспламенения пауэрбанков

Полковник Бобров: поврежденные пауэрбанки взрываются во время зарядки
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Неправильная эксплуатация или дефекты делают пауэрбанки пожароопасными. В любом из них может произойти короткое замыкание, которое приводит к возгоранию. Об этом в интервью mk.ru предупредил заместитель начальника Главного управления — начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного МЧС, полковник внутренней службы Александр Бобров.

Он также назвал самые частые причины воспламенения этих устройств.

«Основная — зарядка при поврежденном аккумуляторе, что может привести к короткому замыканию, перегреву, взрыву и другим неприятным последствиям. Но могут быть и другие причины: механическое воздействие на аккумулятор (удар, прокол), заводские дефекты, неправильное использование, в том числе, например, длительная глубокая разрядка батареи», — сказал эксперт.

При первых признаках дыма или перегрева он посоветовал немедленно отключить прибор от зарядного устройства. Если он загорелся, его стоит накрыть покрывалом или смоченной в холодной воде простыней.

Накануне стало известно, что в одном из небоскребов «Москва-Сити» загорелся пауэрбанк, который девушка оставила включенным на зарядку на всю ночь.

По словам 24-летней Анны, она как обычно поставила устройство на зарядку перед сном, однако, лежа в кровати, услышала странное шипение, после которого произошла яркая вспышка и вспыхнул огонь. Причем за считанные секунды пламя перекинулось на плед, одеяло и спину девушки. В результате она получила сильный ожог спины.

Ранее ученые объяснили ускоренный износ батареи смартфона и ноутбука быстрой зарядкой.

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