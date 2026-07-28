Россиянам рассказали, что делать при встрече с ядовитым каракуртом

Биолог Глазков: при встрече с ядовитым каракуртом важно не приближаться к нему

При встрече с ядовитым пауком вида каракурт («черная вдова») лучше не приближаться к нему ближе чем на метр, давить или трогать его. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

В случае, если он заполз на человека, важно не паниковать и не пытаться резко двигаться, чтобы не спровоцировать укус. Вместо этого стоит дождаться, пока членистоногий уползет, или подставить палочку, по которой он сможет перебраться на другое место. При укусе паука биолог призвал незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

«Каракурт является единственным по-настоящему опасным пауком в Московской области. В целом у всех пауков есть ядовитые железы, которые они используют для защиты или охоты», – пояснил Глазков.

Биолог и энтомолог Роман Хряпин до этого говорил, что нарушение дыхания и сердцебиения, головокружение, высокая температура, обмороки могут быть симптомами укуса ядовитого паука каракурта. По его словам, его можно встретить только в степи и полупустыне, в том числе в Астраханской и Ростовской области, Оренбуржье, Калмыкии, Крыму, Предкавказье, Ставропольском крае и других южных регионах.

Ранее ученый оценил вероятность нашествия ядовитых пауков каракуртов на Москву.