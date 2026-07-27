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Ученый оценил вероятность нашествия ядовитых пауков каракуртов на Москву

Арахнолог Михайлов опроверг нашествие ядовитых каракуртов на Москву
H. Bellmann/picture alliance/blickwinkel/Global Look Press

Ядовитые пауки каракурты не способны выжить в Москве и области, официально их в столичном регионе не находили, заявил арахнолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ им. Ломоносова Кирилл Михайлов. Прогнозы о нашествии каракуртов на столицу он в беседе с НСН назвал «сказками».

По словам ученого, эти пауки живут в полупустынной и пустынной зоне. На севере европейской части ареал их обитания ограничивается Саратовской областью – дальше они не продвигаются. В то же время Михайлов отметил, что раз в 11–12 лет действительно случаются «вспышки численности» каракуртов, когда их можно заметить в других регионах – например, на юге Сибири, в Омске и так далее.

«В лесной зоне они жить не могут просто физически. И тем более никаких достоверных находок из Московского региона не существует, — подчеркнул биолог. — Только одни разговоры. Каракурты не ползают по вертикальным поверхностям, только по поверхности земли».

По его словам, чтобы привезти этих пауков в столицу, нужно очень постараться, и то в Московской области они не выживут.

Напомним, 25 июля сообщалось, что смертельно опасные пауки каракурты распространяются по России и могут добраться до Москвы уже этим летом. По данным источников, опасных членистоногих стали замечать там, где раньше их не было: в Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской и Свердловской областях. Более того, специалисты предполагают, что единичные особи могут оказаться и в Московском регионе, переехав туда вместе с фруктами или стройматериалами из южных регионов.

Между тем в южных регионах зафиксировано несколько случаев нападения каракуртов на людей. В Астраханской области с начала года пострадали 14 человек, в Волгоградской – семь.

Ранее ядовитый паук ужалил девушку в автобусе в Татарстане.

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