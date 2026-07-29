В Госдуме высказались о введении выплат за долгий брак

Милонов: в Госдуме не обсуждаются всерьез инициативы о выплатах за долгий брак

В Государственной думе не обсуждаются всерьез инициативы о введении выплат за продолжительный брак. Об этом сообщил в интервью «Ленте.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

По его мнению, в преддверии выборов в Госдуму некоторые депутаты стали обсуждать этот вопрос, чтобы поднять информационный шум, но серьезно эта идея в нижней палате не затрагивается.

Политик отметил, что такие выплаты не решают никакую проблему, это всего лишь символ благодарности и признательности, «что-то типа памятного сувенира».

Спикер добавил, что в настоящее время намного важнее говорить о необходимости всесторонних мер поддержки молодых семей, чтобы они не разрушались.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что в ряде российских регионов семьи могут получить единовременную выплату за долгий брак. Размер поддержки зависит от субъекта РФ и числа лет совместной жизни. Такие выплаты действуют, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Ранее телеведущая Сябитова выступила в поддержку выплат россиянам за долгий брак.