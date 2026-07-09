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Бизнес

Россиянам рассказали, в каких регионах платят за долгий брак

Экономист Балынин: в Москве за 50 лет брака выплачивают почти 30 тыс. рублей
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В ряде российских регионов семьи могут получить единовременную выплату за долгий брак. Размер поддержки зависит от субъекта РФ и числа лет совместной жизни, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, такие выплаты действуют, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

В Москве за 50 лет брака семья может получить 29 651 рубль, за 55 и 60 лет — 37 062 рубля, за 65 и 70 лет — 44 473 рубля, подчеркнул Балынин.

По его словам, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах суммы выше: за 50 лет брака выплачивают 50 тыс. рублей, за 55 лет — 55 тыс., за 60 лет — 60 тыс., за 65 лет — 65 тыс., за 70 лет — 70 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге размер выплаты зависит не только от юбилея, но и от места проживания супругов. Если оба живут в городе, семья получает 50 тыс. рублей за 50 лет брака, 60 тыс. — за 60 лет, 70 тыс. — за 70 лет и 75 тыс. — за 75 лет, уточнил экономист.

В Хабаровском крае выплата за супружеское долголетие составляет 25 тыс. рублей для пар, проживших в браке 50 лет и более, добавил Балынин.

«Важно поддерживать крепкие семьи. Такая практика отвечает национальным целям развития и укрепляет институт семьи», — заключил экономист.

Ранее телеведущая Сябитова выступила в поддержку выплат россиянам за долгий брак.

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