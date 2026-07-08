Роза Сябитова одобрила выплаты россиянам за долгий брак

Телеведущая Роза Сябитова в интервью «Ридусу» высказалась в поддержку инициативы лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова ввести выплаты россиянам за долгий брак. Она подчеркнула, что «такие схемы всегда работали».

«Чествуем людей, проработавших на предприятии или заводе 10–15 лет. Это хорошо и приятно. Семья — тоже коллектив. Почему бы не поощрить ее? Все, что касается семьи и ее финансовой поддержки — я только за. Какой лозунг будет под такой поддержкой, на самом деле совершенно неважно», — сказала Сябитова.

При этом сумма выплаты за первые юбилеи семейной жизни могла бы быть и больше заявленной, считает она.

Согласно заявлению Миронова, в России необходимо ввести федеральные поощрительные выплаты к юбилеям свадьбы: 5 тысяч рублей за пять лет брака и 10 тысяч за 10 лет.

По его словам, это должна быть федеральная мера поддержки на всей территории России, чтобы семьи не оказывались в неравном положении.

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