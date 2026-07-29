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Проблемы с бензином в России
Общество

В тверском МЧС прокомментировали крупный пожар на площадке для киносъемок

МЧС: декорации киносъемок в Тверской области горят на площади 2 тыс. кв. метров

Площадь возгорания декораций для проведения киносъемок в деревне Большое Кобяково составляет 2 тысячи квадратных метров. Об этом в «Макс» сообщили в региональном МЧС.

По информации ведомства, огонь охватил 30 строений. Пожарные «отстояли» 10 построек, ликвидировав открытое горение. В настоящее время ведется проливка конструкций, добавили в МЧС.

Пожар ликвидируют 34 специалиста и 9 единиц техники. По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

Предварительно, дознаватели МЧС России установили, что пожар произошел из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехники во время съемок.

Накануне на Кубани мужчина устроил пожар на турбазе. 40-летний злоумышленник разлил на пол деревянной беседки моторное масло, подложил сухую траву и поджег строение. Когда пламя разгорелось, он скрылся. Выяснилось, что причиной поджога стала ссоры краснодарца с охраной, которая не разрешила местным детям находиться на территории турбазы.

Ранее отдел с фейерверками взорвался при пожаре в ТЦ «Мадам» в Раменском.

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