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Общество

Мужчина пытался достать ключи из канализации и не выжил

Во Франции пенсионер застрял в отверстии люка и не смог выбраться из ловушки
Shutterstock

Во Франции 70-летний мужчина застрял в канализационном люке и не выжил, сообщает Le Figaro.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 июля, в пригороде Страсбурга. Пенсионер из Лингольсхайма уронил ключи и, пытаясь их достать, полез головой вниз в отверстие люка.

Мужчина, у которого были проблемы со здоровьем, застрял в люке в вертикальном положении. До прибытия пожарных он находился в ловушке. Спасатели смогли извлечь его, однако он уже не подавал признаков жизни.

Полиция начала расследование, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.

До этого ногу ребенка зажало в бетоне посреди водоема в Хабаровске. Попытки самостоятельно выбраться из ловушки не увенчались успехом — на место выехали сотрудники экстренных служб. Они подплыли к ребенку с тяжелым инструментом, а затем на протяжении нескольких часов освобождали девочку, а затем передали ее медикам.

Ранее в Нижегородской области пенсионерка с деменцией увязла в болоте.

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