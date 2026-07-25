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Общество

Ногу ребенка зажало в бетоне посреди водоема в Хабаровске

В Хабаровске ногу ребенка зажало в бетоне посреди водоема
МЧС Хабаровского края

В Хабаровске девочка во время купания застряла ногой в бетоне посреди водоема. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в карьере, расположенном в районе 5-й площадки, когда дети отправились купаться. Одна из девочек во время купания выбралась на бетонный островок, который находится прямо посреди водоема, и застряла ногой между обломками.

Попытки самостоятельно выбраться из ловушки не увенчались успехом — на место выехали сотрудники экстренных служб. Спасатели подплыли к ребенку с тяжелым инструментом, а затем на протяжении нескольких часов освобождали девочку. После того как малолетнюю вызволили из расщелины, ее передали медикам скорой помощи.

Ранее сообщалось, что житель Луги провалился в дупло клена на четырехметровой высоте и просидел в нем сутки.

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