В Нижегородской области пенсионерка с деменцией увязла в болоте

В Нижегородской области спасли пенсионерку, увязшую по грудь в болоте

В Нижегородской области полицейский вытащил пенсионерку из болота, женщина застряла в трясине по грудь. Об этом сообщает УМВД региона.

69-летняя жительница Нижнего Новгорода ушла из дома и не вернулась, родственники сообщили о ее пропаже в полицию и сообщили, что пенсионерка страдает деменцией. На поиски пропавшей выдвинулись сотрудники полиции.

Капитан полиции Богдан Семенюков и старший дознаватель майор полиции Алена Бондарюк обследовали территорию и услышали отклик. Пенсионерку обнаружили в болотистой местности. Она застряла в трясине по грудь и не могла выбраться. Страж порядка снял куртку, зашел в воду, вытащил женщину и на руках перенес ее в безопасное место. Спасенную пенсионерку передали родственникам.

До этого на Сахалине пенсионер ушел на рыбалку и девять дней блуждал по лесу.

Ранее в Смоленской области спасли пенсионера, четыре дня плутавшего по лесу.