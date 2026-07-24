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Общество

В Нижегородской области пенсионерка с деменцией увязла в болоте

В Нижегородской области спасли пенсионерку, увязшую по грудь в болоте
ГУ МВД России по Нижегородской области/VK

В Нижегородской области полицейский вытащил пенсионерку из болота, женщина застряла в трясине по грудь. Об этом сообщает УМВД региона.

69-летняя жительница Нижнего Новгорода ушла из дома и не вернулась, родственники сообщили о ее пропаже в полицию и сообщили, что пенсионерка страдает деменцией. На поиски пропавшей выдвинулись сотрудники полиции.

Капитан полиции Богдан Семенюков и старший дознаватель майор полиции Алена Бондарюк обследовали территорию и услышали отклик. Пенсионерку обнаружили в болотистой местности. Она застряла в трясине по грудь и не могла выбраться. Страж порядка снял куртку, зашел в воду, вытащил женщину и на руках перенес ее в безопасное место. Спасенную пенсионерку передали родственникам.

До этого на Сахалине пенсионер ушел на рыбалку и девять дней блуждал по лесу.

Ранее в Смоленской области спасли пенсионера, четыре дня плутавшего по лесу.

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