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Общество

Статую Свободы окутал смог

Статую Свободы в Нью-Йорке затянуло дымом из-за лесных пожаров в Канаде
Amr Alfiky/Reuters

Статую Свободы в Нью-Йорке окутал дым от лесных пожаров, происходящих в Канаде. Об этом сообщает Fox News на своем канале в YouTube.

На кадрах видно, что монумент практически неразличим с близлежащего берега реки Гудзон. При этом статуя расположена примерно в 400 километрах от канадской границы.

Телеканал также указывает, что смог от лесных пожаров охватил большинство крупных городов на северо-востоке США.

Накануне сенатор-республиканец Берни Морено заявил о намерении внести законопроект, который предусматривает санкции против Канады из-за ухудшения качества воздуха в США, вызванного дымом от пожаров.

Он добавил, что на следующей неделе представит документ направленный против Канады и ее должностных лиц, ответственных за ситуацию. В офисе сенатора подчеркнули, что канадское правительство не обеспечило должное финансирование для мер по предотвращению лесных пожаров.

Сезон лесных пожаров в Канаде ежегодно проходит с мая по сентябрь-октябрь. В июле этого года из-за аномальной жары произошло масштабное обострение стихии. В настоящее время в стране ведут борьбу с природными пожарами более чем в 830 точках.

Ранее стало известно, перенесут ли финал ЧМ по футболу на другую дату из-за смога.

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