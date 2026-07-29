Спасатели ищут пропавшего под Красноярском пенсионера

Спасатели продолжают поиски пропавшего в лесу под Красноярском 78-летнего пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба краевого госучреждения «Спасатель» (КГКУ «Спасатель») в соцсети «Вконтакте».

Отмечается, что 23 июля мужчина находился на даче в Емельяновском округе Красноярского края вместе с женой, в какой-то момент он ушел с участка и пропал. Во вторник, 28 июля, спасатели обследовали 18 км леса.

В учреждении напомнили, что в поисках используются снегоболотоход и БПЛА. Также в поисках участвует отряд «ЛизаАлерт».

«Напоминаем, что перед выходом в лес необходимо предупредить родных, куда идете, обозначить место, район и «контрольное время» возвращения. С собой обязательно нужно взять сотовый телефон, предварительно проверив заряд батареи», — говорится в сообщении.

3 июля портал 78.ru сообщал, что в Ленобласти разыскивают 12-летнюю девочку, ушедшую в лес за грибами. Школьница пропала в районе СНТ «Захожье» Тосненского района.

По словам ее матери, Милана последний раз выходила на связь около пяти часов вечера 2 июля и сообщила отцу, что находится на лесной опушке и собирает лисички. После этого ее телефон отключился.

Ранее красноярка вышла из дома с дочерью и загадочно пропала.