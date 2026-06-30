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Общество

Красноярка вышла из дома с дочерью и загадочно пропала

В Ачинске пропала женщина с пятилетней девочкой
Pavel_Kostenko/Shutterstock/FOTODOM

В Красноярском крае ищут женщину, которая ушла из дома в Ачинске вместе с маленькой дочерью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

О пропаже женщины и ее пятилетней девочки стало известно после того, как в правоохранительные органы обратился глава семьи. Где пропавшие сейчас, неизвестно.

«Ориентировка на мать и ребенка передана всем наружным нарядам полиции. Сотрудники органов внутренних дел проверяют круг их общения», – сообщается в публикации.

По данным НГС, женщина могла отправиться в Красноярск. Такой вывод специалисты сделали из-за того, что россиянка попала на камеры в одном из районов города.

В день пропажи мать была одета в голубую ветровку и светлые брюки.

До этого в Подмосковье пропал 16-летний школьник с диагностированной эпилепсией. Вместе с матерью он должен был поехать в психдиспансер, но подросток не хотел этого, поэтому сбежал.

Ранее пропавшая женщина, которую искали 2 недели, объявилась и попросила оставить ее в покое.

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