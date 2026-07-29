В России призвали запретить «раздолжнителей»

Ассоциация «Право должника» направила в Госдуму, ФАС, Минюст России, Генпрокуратуру РФ и другие ведомства письмо с предложением создать «белый список» специалистов и компаний, сопровождающих процедуры банкротства граждан. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.

«Институт независимой юридической помощи при банкротстве граждан представляется обществу как «теневое» явление под собирательным ярлыком «раздолжнители». При этом более 90% публикаций в социальных медиа [о работе «раздолжнителей»] имеют негативную тональность», — говорится в обращении.

Авторы инициативы добавили, что в стране следует разработать стандарты профессиональной этики для юристов, занимающихся восстановлением прав должников.

17 июля в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств сообщили, что обещание списать 100% долгов и гарантировать банкротство без последствий — признаки недобросовестных раздолжнителей. Еще один опасный признак — предложение переписать имущество на родственников, скрыть его от суда или подделать документы, отметили в организации.

Ранее Путин утвердил механизм добанкротной санации юридических лиц.