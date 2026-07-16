Россиянам рассказали, как не попасть на удочку раздолжнителей

Обещание списать 100% долгов и гарантировать банкротство без последствий — признаки недобросовестных раздолжнителей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Раздолжнители — это посредники, которые за деньги обещают избавить человека от любых долгов. В рекламе они нередко используют образы известных людей, чтобы вызвать доверие. При этом договор обычно предусматривает только консультационные услуги и не гарантирует результата.

Такие посредники могут склонять клиента к банкротству без достаточных оснований и не рассказывать о последствиях процедуры. За внесудебное банкротство через МФЦ они требуют плату, хотя для граждан эта услуга бесплатна. В НАПКА отметили, что некоторые клиенты отдавали раздолжнителям сумму, сопоставимую с размером долга, но в банкротстве им отказывали.

«Первый признак раздолжнителя — обещания списать 100% долгов и гарантировать банкротство без последствий. Второй — запрет общаться с кредитором. Посредникам невыгодно досудебное урегулирование, поскольку в этом случае они потеряют доход», — пояснили в ассоциации.

Еще один опасный признак — предложение переписать имущество на родственников, скрыть его от суда или подделать документы. Такие действия могут признать мошенническими, причем отвечать за них придется самому должнику, предупредили в НАПКА.

Насторожить также должны давление, требование немедленно заключить договор и внести предоплату, подчеркнули в пресс-службе. Иногда для оплаты услуг раздолжнители предлагают взять деньги у рекомендованного ими нелегального кредитора, добавили в НАПКА.

Там напомнили, что законно выйти из долговой ситуации можно с помощью погашения задолженности либо процедуры банкротства.

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