Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Россиянам рассказали, как не попасть на удочку раздолжнителей

НАПКА: обещание списать 100% долгов указывает на мошенников-раздолжнителей
Павел Бедняков/РИА Новости

Обещание списать 100% долгов и гарантировать банкротство без последствий — признаки недобросовестных раздолжнителей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Раздолжнители — это посредники, которые за деньги обещают избавить человека от любых долгов. В рекламе они нередко используют образы известных людей, чтобы вызвать доверие. При этом договор обычно предусматривает только консультационные услуги и не гарантирует результата.

Такие посредники могут склонять клиента к банкротству без достаточных оснований и не рассказывать о последствиях процедуры. За внесудебное банкротство через МФЦ они требуют плату, хотя для граждан эта услуга бесплатна. В НАПКА отметили, что некоторые клиенты отдавали раздолжнителям сумму, сопоставимую с размером долга, но в банкротстве им отказывали.

«Первый признак раздолжнителя — обещания списать 100% долгов и гарантировать банкротство без последствий. Второй — запрет общаться с кредитором. Посредникам невыгодно досудебное урегулирование, поскольку в этом случае они потеряют доход», — пояснили в ассоциации.

Еще один опасный признак — предложение переписать имущество на родственников, скрыть его от суда или подделать документы. Такие действия могут признать мошенническими, причем отвечать за них придется самому должнику, предупредили в НАПКА.

Насторожить также должны давление, требование немедленно заключить договор и внести предоплату, подчеркнули в пресс-службе. Иногда для оплаты услуг раздолжнители предлагают взять деньги у рекомендованного ими нелегального кредитора, добавили в НАПКА.

Там напомнили, что законно выйти из долговой ситуации можно с помощью погашения задолженности либо процедуры банкротства.

Ранее россиянам пообещали снижение ставок по кредитам.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Наказание за срыв урока и возвращение оценок за поведение. Что изменится в школах с 1 сентября
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!