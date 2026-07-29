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Общество

В Госдуме рассказали, учитываются ли деньги подростков при назначении пособий

Нилов: деньги подростков не учитываются при назначении пособий
Владимир Трефилов/РИА Новости

Деньги, которые заработал подросток, не учитываются в общем доходе семьи при назначении пособий. Об этом рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он напомнил, что несовершеннолетние при ряде условий имеют право официально трудоустраиваться и получать зарплату с 14 лет.

«Обращаю внимание, что эти доходы не учитываются в доходах семьи при расчете среднедушевого дохода», — уточнил парламентарий.

Нилов подчеркнул: это важно для определения нуждаемости семьи при назначении социальных льгот.

Как отметил депутат, все заработанные деньги несовершеннолетнего являются его собственностью, которой он имеет право распоряжаться по своему усмотрению.

Критерий нуждаемости используется при назначении, в частности, единого пособия, а также для семей с двумя и более детьми при установлении права на семейную налоговую выплату.

В России с 21 июля произошли изменения в правилах назначения единого пособия: уход за нетрудоспособным гражданином, достигшим 80 лет, или инвалидом I группы теперь признается уважительной причиной отсутствия официального заработка, но только при условии, что ухаживающим лицом является близкий родственник.

Ранее сообщалось, что в России запретили учитывать добрачные доходы при назначении единого пособия.

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