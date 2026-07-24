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Общество

В России запретили учитывать добрачные доходы при назначении единого пособия

«Известия»: молодоженам упростят получение единого пособия на детей
Massimo Todaro/Shutterstock/FOTODOM

Доходы мужа или жены, полученные до свадьбы, нельзя учитывать при назначении единого пособия на детей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на июльский обзор практики Верховного суда РФ.

Поводом для этого стало дело женщины. Ей отказали в выплате после того, как Социальный фонд учел заработок ее мужа за период до регистрации брака, из-за чего среднедушевой доход семьи на бумаге оказался выше прожиточного минимума.

Суд счел такой расчет незаконным. Семейный кодекс предполагает, что супруг становится членом семьи с момента регистрации брака, соответственно, его предыдущие доходы не должны влиять на оценку нуждаемости семьи.

По мнению экспертов, новая практика может затронуть порядка 50-100 тысяч семей в год.

До этого доцент Финуниверситета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, что в России действует указ о поддержке многодетных семей, который предписывает регионам обеспечить детей школьной и спортивной формой для учебы.

Ранее россиянам рассказали о праве многодетных россиян на досрочную пенсию.

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