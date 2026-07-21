Соцфонд вводит новые правила учета дохода при уходе за инвалидом с 21 июля

В Соцфонде заявили о новом правиле единого пособия при уходе за инвалидом

В России с 21 июля произошли изменения в правилах назначения единого пособия: уход за нетрудоспособным гражданином, достигшим 80 лет, или инвалидом I группы теперь признается уважительной причиной отсутствия официального заработка, но только при условии, что ухаживающим лицом является близкий родственник. Об этом правиле РИА Новости сообщили в пресс-службе Соцфонда РФ.

«Теперь уход за нетрудоспособным гражданином будет учитываться в качестве уважительной причины отсутствия доходов или их наличия в размере менее восьми МРОТ», — сообщили в ведомстве.

К категории близких родственников относятся супруги, дети, родители, братья и сестры, а также бабушки, дедушки и внуки заявителя или других членов семьи. Ранее при назначении пособий уход за нуждающимся человеком учитывался как уважительная причина независимо от наличия кровного родства.

Данная мера государственной поддержки ориентирована на семьи, чей уровень доходов и объем имущества не превышают установленные государством нормативы. При этом каждый трудоспособный член семьи обязан иметь документально подтвержденный источник дохода или уважительную причину его отсутствия. Традиционно такой причиной считается забота о нетрудоспособном члене семьи.

Ранее россиянам напомнили о начислении стажа за уход за пожилым человеком.