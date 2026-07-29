В Японии 13 человек не выжили в результате мощного землетрясения

Премьер Такаити: в Японии 13 человек не выжили в результате землетрясения

В результате мощного землетрясения в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю 13 человек не выжили. Об этом сообщила премьер-министр Японии Санаэ Такаити, передает РИА Новости.

По словам политика, эти данные актуальны на 8:30 по местному времени (2:30 мск). Кроме того, Такаити подчеркнула, что власти страны планируют предпринять все необходимые меры для скорейшего спасения людей.

Накануне на острове Кюсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. После подземных толчков объявлялось предупреждение об угрозе цунами высотой до 1 метра для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро.

В районе стихийного бедствия разрушены здания, повреждены дороги и мосты. Без электроснабжения остались почти 50 тысяч домовладений. По предварительной информации, пострадали более 80 человек. Местные жители назвали подземные толчки «беспрецедентно сильными». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране произошло сразу два землетрясения.