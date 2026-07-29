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Общество

Минпросвещения обновит программы части предметов для старших классов

РИА: Минпросвещения обновит программы пяти предметов в 10–11-х классах
Екатерина Лызлова/РИА Новости

Ученики 10–11-х классов с 1 сентября 2027 года будут изучать физику, химию, биологию, математику и информатику по обновленным практико-ориентированным программам, учитывающим современные достижения науки и техники. Об этом рассказал РИА Новости эксперт Минпросвещения РФ, руководитель Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднева Максим Костенко.

«В рамках стандарта среднего общего образования актуализированы программы по физике, химии, биологии, математике и информатике. Содержание этих предметов приведено в соответствие с достижениями современной науки и техники, а также усилена практическая составляющая», — уточнил он.

Как отметил Костенко, важность технологического суверенитета РФ отражена в Комплексном плане по повышению качества математического и естественно-научного образования, который утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Эксперт добавил, что введение стандарта станет одним из ключевых шагов в этом направлении.

В июне глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство разрабатывает формат единого образовательного пространства в школах, после чего планирует в течение двух лет снабдить кабинеты необходимым оборудованием для изучения ИЗО, музыки, математики, физики, химии и биологии.

Ранее Минпросвещения РФ ограничило объем контрольных в школах.

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