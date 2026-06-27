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Общество

В Минпросвещения РФ рассказали о грядущих изменениях школьных кабинетов

Кравцов: Минпросвещения РФ разрабатывает изменения для школьных кабинетов
РИА Новости

Минпросвещения РФ разрабатывает формат единого образовательного пространства в школах, после чего планирует в течение двух лет снабдить кабинеты необходимым оборудованием для изучения ИЗО, музыки, математики,физики, химии и биологии. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

«Закупка средств обучения и воспитания предусмотрена в рамках субсидий. Список школ, нуждающихся в оснащении, составлен по принципу целевой поддержки», — рассказал министр.

По его словам, в 2025 году министерство уже оснастило школьные аудитории тактическими тренажерами, комплексами гражданской обороны и средствами защиты для преподавания основ безопасности и защиты Родины. Также в кабинеты поступили многофункциональные станки, 3D-принтеры, робототехника, а также оборудование для швейных и кулинарных мастерских.

Кравцов также рассказал, что Минпросвещения намерено разработать единые учебники по всем общеобразовательным предметам. По словам главы ведомства, до конца 2026 года в федеральный перечень могут включить единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для учащихся 10–11-х классов, а также по труду для школьников 5–9-х классов.

Ранее в учебник обществознания включили уроки по борьбе с фейками и манипуляциями в интернете.

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