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Общество

Минпросвещения РФ ограничило объем контрольных в школах

Кравцов: Минпросвещения РФ снизило количество контрольных работ в школах
Александр Кряжев/РИА Новости

Министерство просвещения России сократило количество контрольных и проверочных работ в школах. Теперь их общий объем не должен превышать 10% от всего учебного времени. Об этом в сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с РИА Новости.

По словам главы ведомства, из учебного процесса были исключены дублирующие и избыточные формы проверки знаний. Новые правила распространяются на все контрольные и проверочные работы, включая всероссийские проверочные работы (ВПР).

Кравцов также отметил, что школьная программа была синхронизирована с государственной итоговой аттестацией. Теперь задания ОГЭ и ЕГЭ основываются исключительно на материале, который ученики проходят в рамках школьного курса. Как подчеркнул министр, изменения коснулись не только содержания экзаменов, но и формулировок заданий, что должно обеспечить соответствие между учебным процессом и итоговой проверкой знаний.

До этого министр просвещения заявил, что правительство намерено изменить школьную программу в старших классах. По его словам, обновленный государственный образовательный стандарт вступает в силу с 1 сентября 2027 года.

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