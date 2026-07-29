На Пхукете разыскивают россиянина за кражу $19 тысяч из обменника

На Пхукете начали поиски россиянина, подозреваемого в краже почти $19 тысяч

Полиция острова Пхукет в Таиланде организовала розыск гражданина России, подозреваемого в краже $19 тысяч из обменного пункта в торговом центре Central Department Store. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр службы общественных связей администрации провинции Пхукет.

«Суд Пхукета выдал полиции района Вичит постановление на арест 47-летнего гражданина России Виталия Кобина по подозрению в краже наличных денег общей суммой 627 тысяч таиландских бат ($18,72 тысячи. — «Газета.Ru») 19 июля в ночное время», — говорится в сообщении центра.

По данным следствия, россиянин совершил кражу, когда обменник уже закрылся, а торговый центр продолжал работать. Подозреваемым стал гражданин РФ, который с 2025 года находится на территории Таиланда нелегально.

27 июля сотрудники Иммиграционного бюро Королевской полиции Таиланда задержали гражданина России, который объявлен в международный розыск по подозрению в руководстве крупной международной организованной преступной группировкой. Россиянин прятался от полиции в провинции Пхукет.

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