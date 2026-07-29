Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

На Пхукете разыскивают россиянина за кражу $19 тысяч из обменника

На Пхукете начали поиски россиянина, подозреваемого в краже почти $19 тысяч
Walter G. Allgöwer/Global Look Press

Полиция острова Пхукет в Таиланде организовала розыск гражданина России, подозреваемого в краже $19 тысяч из обменного пункта в торговом центре Central Department Store. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр службы общественных связей администрации провинции Пхукет.

«Суд Пхукета выдал полиции района Вичит постановление на арест 47-летнего гражданина России Виталия Кобина по подозрению в краже наличных денег общей суммой 627 тысяч таиландских бат ($18,72 тысячи. — «Газета.Ru») 19 июля в ночное время», — говорится в сообщении центра.

По данным следствия, россиянин совершил кражу, когда обменник уже закрылся, а торговый центр продолжал работать. Подозреваемым стал гражданин РФ, который с 2025 года находится на территории Таиланда нелегально.

27 июля сотрудники Иммиграционного бюро Королевской полиции Таиланда задержали гражданина России, который объявлен в международный розыск по подозрению в руководстве крупной международной организованной преступной группировкой. Россиянин прятался от полиции в провинции Пхукет.

Ранее тайский чиновник сбил москвича, переходившего дорогу у магазина.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что изменится для бизнеса с 1 августа 2026 года: новые требования к маркировке, нулевой отчетности и охране труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!