Тайский чиновник сбил москвича, переходившего дорогу у магазина

Baza: на Пхукете россиянин не выжил, попав под колеса машины тайского чиновника

На Пхукете сотрудник местной администрации за рулем Ford сбил москвича, который переходил дорогу около магазина, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, 41-летний россиянин после ДТП попал в больницу. Врачи несколько часов безуспешно пытались спасти его жизнь.

Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, а черный автомобиль тайского чиновника направили на судебно-техническую экспертизу. Им управлял старший административный сотрудник департамента провинциальной администрации. В прошлом он был замглавы одного из районов в провинции Пхангнга на юге Таиланда, а три года назад участвовал в выборах от партии «Пхыа Тхаи», говорится в публикации.

В начале месяца в Таиланде 11-летний мальчик взял родительский пикап и сбил группу буддийских монахов. Среди 10 человек, получивших при аварии несовместимые с жизнью травмы, оказался и проходивший мимо прохожий, не имевший к ним отношения.

Ранее сотрудник Госдепа устроил резню после ДТП.