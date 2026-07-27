В Таиланде задержали гражданина России

Сотрудники Иммиграционного бюро Королевской полиции Таиланда задержали гражданина России, который объявлен в международный розыск по подозрению в руководстве крупной международной организованной преступной группировкой. Об этом сообщает газета Thai Post.

Отмечается, что россиянин прятался от полиции в провинции Пхукет. В ходе расследования стало известно, что подозреваемый превысил разрешенный срок пребывания в стране и являлся лицом, в отношении которого уголовный суд выдал ордер на арест с целью экстрадиции в Россию.

По данным издания, по окончании судебного разбирательства по делу о нарушении иммиграционного законодательства Таиланда власти начнут процесс экстрадиции гражданина России на родину.

До этого сообщалось, что супружескую пару из России — 32-летнего Игоря и 35-летнюю Викториюю — задержали в Стамбуле за чтение Библии в Большой мечети Айя-София (собор Святой Софии) и поместили в изолятор для иностранцев. Их депортировали на родину 17 июля.

Ранее туриста задержали из-за фото самолетов, сделанных в аэропорту Крита.