В Госдуме призвали отменить штрафы за списывание на ЕГЭ

Депутат Скрозникова: штрафы за списывание на ЕГЭ нужно отменить

Административные штрафы за списывание на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) следует отменить. Об этом ТАСС заявила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

«На мой взгляд, административное наказание в таких ситуациях нужно отменить. Один и тот же поступок не должен одновременно влечь за собой и аннулирование результата, и денежное взыскание. Тем более что выпускник наверняка осознал ошибку», — сказала депутат.

Скрозникова добавила, что аннулирование результатов и удаление с экзамена являются серьезной мерой. При этом выписывание штрафа подвергнет выпускников двойному наказанию, отметила член комитета.

В мае адвокат, руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко сообщил, что попытки подстраховаться на экзамене с помощью техники могут обернуться аннулированием результатов и штрафом. Такие дела почти всегда заканчиваются одинаково — учащихся привлекают по статье о нарушении требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса. Максимальное наказание за это — штраф до 5 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме захотели выделить отдельные места в вузах для стобалльников.