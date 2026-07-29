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Общество

В Госдуме призвали отменить штрафы за списывание на ЕГЭ

Депутат Скрозникова: штрафы за списывание на ЕГЭ нужно отменить
Алексей Майшев/РИА Новости

Административные штрафы за списывание на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) следует отменить. Об этом ТАСС заявила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

«На мой взгляд, административное наказание в таких ситуациях нужно отменить. Один и тот же поступок не должен одновременно влечь за собой и аннулирование результата, и денежное взыскание. Тем более что выпускник наверняка осознал ошибку», — сказала депутат.

Скрозникова добавила, что аннулирование результатов и удаление с экзамена являются серьезной мерой. При этом выписывание штрафа подвергнет выпускников двойному наказанию, отметила член комитета.

В мае адвокат, руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко сообщил, что попытки подстраховаться на экзамене с помощью техники могут обернуться аннулированием результатов и штрафом. Такие дела почти всегда заканчиваются одинаково — учащихся привлекают по статье о нарушении требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса. Максимальное наказание за это — штраф до 5 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме захотели выделить отдельные места в вузах для стобалльников.

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