Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Школьникам напомнили о наказании за списывание на ЕГЭ

Адвокат Ключко: списывание на ЕГЭ грозит штрафом до 5 тысяч рублей
Shutterstock

Попытки подстраховаться на экзамене с помощью техники могут обернуться аннулированием результатов и штрафом. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат, руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко.

Эксперт объяснил, что с точки зрения закона не имеет значения, каким именно способом школьник пытается списывать. «За списывание на ЕГЭ могут привлечь к административной ответственности. И не важно, использовались ли какие-то устройства или нет», — добавил он.

Такие дела почти всегда заканчиваются одинаково — учащихся привлекают по ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ («нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса»). Максимальное наказание за это — штраф до 5 тысяч рублей. Иногда ограничиваются предупреждением, а в редких случаях дело могут прекратить по малозначительности, например, если у ученика нашли телефон, но он им не пользовался.

Гораздо больше ученик рискует, если использует специальные устройства, которые маскирует под обычные аксессуары, предупредил собеседник издания. Сами школьники при этом могут этого даже не понимать. Речь идет о так называемых микронаушниках. «Ответственность за такие гаджеты может наступить независимо от того, используете вы их на экзамене или они просто лежат у вас в кармане», — подчеркнул адвокат.

Он напомнил, что в Уголовном кодексе есть статья 138.1 — «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Санкция по ней — до четырех лет лишения свободы. Причем под оборотом понимается не только продажа или передача, но и хранение.

Ключко уточнил, что речь идет не о любых наушниках, а о тех устройствах, которые изначально созданы для скрытой передачи или фиксации информации и запрещены к свободному обороту. «Если устройство не выдает себя, не имеет явных индикаторов вроде светодиода и рассчитано именно на скрытное использование, оно может подпадать под эту норму», — объяснил он.

Ранее были названы самые частые ошибки школьников в ЕГЭ по русскому языку и математике.

 
Теперь вы знаете
Как носить георгиевскую ленту, чтобы не привлечь внимание полиции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!