Школьникам напомнили о наказании за списывание на ЕГЭ

Попытки подстраховаться на экзамене с помощью техники могут обернуться аннулированием результатов и штрафом. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат, руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко.

Эксперт объяснил, что с точки зрения закона не имеет значения, каким именно способом школьник пытается списывать. «За списывание на ЕГЭ могут привлечь к административной ответственности. И не важно, использовались ли какие-то устройства или нет», — добавил он.

Такие дела почти всегда заканчиваются одинаково — учащихся привлекают по ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ («нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса»). Максимальное наказание за это — штраф до 5 тысяч рублей. Иногда ограничиваются предупреждением, а в редких случаях дело могут прекратить по малозначительности, например, если у ученика нашли телефон, но он им не пользовался.

Гораздо больше ученик рискует, если использует специальные устройства, которые маскирует под обычные аксессуары, предупредил собеседник издания. Сами школьники при этом могут этого даже не понимать. Речь идет о так называемых микронаушниках. «Ответственность за такие гаджеты может наступить независимо от того, используете вы их на экзамене или они просто лежат у вас в кармане», — подчеркнул адвокат.

Он напомнил, что в Уголовном кодексе есть статья 138.1 — «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Санкция по ней — до четырех лет лишения свободы. Причем под оборотом понимается не только продажа или передача, но и хранение.

Ключко уточнил, что речь идет не о любых наушниках, а о тех устройствах, которые изначально созданы для скрытой передачи или фиксации информации и запрещены к свободному обороту. «Если устройство не выдает себя, не имеет явных индикаторов вроде светодиода и рассчитано именно на скрытное использование, оно может подпадать под эту норму», — объяснил он.

