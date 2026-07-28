В Госдуме захотели выделить отдельные места в вузах для стобалльников

Для выпускников, набравших на ЕГЭ по 100 баллов за каждый предмет, следует выделять в вузах отдельные бюджетные места. С такой инициативой в беседе с НСН выступил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Он подчеркнул, что такие случаи, когда учащиеся достигают самого высокого балла по каждому из предметов, случаются нечасто. На это способны только талантливые выпускники, которых Минобр должен поддержать, убежден депутат.

«Участие в олимпиадах не обязательно, чтобы попасть в вуз. Мы еще давно предлагали, чтобы олимпиадники получили такое же право, какое сейчас имеют абитуриенты с инвалидностью, а именно — чтобы они могли подавать документы не в один вуз на одно место, а в несколько вузов, и тогда они смогут смотреть, где есть конкурсы, и распределяться между вузами», — заявил Смолин.

До этого глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что более 10 тысяч работ на ЕГЭ-2026 были написаны на максимальные 100 баллов. Также в Рособрнадзоре сообщили, что не менее 313 выпускников, которые пришли на пересдачу одного из предметов ЕГЭ, набрали 100 баллов. Среди 311 пересдававших экзамен 250 человек впервые набрали 100 баллов, а 61 — уже имели сто баллов по другим экзаменам.

Ранее в России объяснили причины роста среднего балла ЕГЭ до максимума за пять лет.