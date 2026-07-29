В Чили объявили санитарную тревогу из-за хантавируса

На территории Чили объявлена санитарно-эпидемиологическая тревога в связи с ростом летальности хантавируса. Об этом телеканал Television Nacional de Chile (TVN) со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

«Эта мера распространяется на регионы от Атакамы до Магальянеса и будет действовать до 31 июля 2027 года», — говорится в сообщении ведомства.

По данным минздрава, с начала прошлого года в Чили зафиксировали 46 случаев заражения, 18 пациентов спасти не удалось. При этом в 2025 году выявили 44 случая заражения, из них летальных — восемь, отметили в министерстве.

21 июля в минздраве Венесуэлы сообщили, что три человека не выжили от хантавируса. В ведомстве подчеркнули, что Национальная система общественного здравоохранения работает в полном объеме, чтобы гарантировать безопасность венесуэльцев, и пообещали своевременно распространить результаты расследования по официальным каналам.

В июне глава Центра по контролю и профилактике заболеваний Джей Бхаттачарья заявил, что в США официально завершили активную фазу борьбы со вспышкой хантавируса. По словам чиновника, принятое решение позволит высвободить существенные материальные и человеческие ресурсы, которые американское правительство до этого направило на сдерживание инфекции.

Ранее стали известны российские регионы с наибольшим числом случаев хантавируса.