В минздраве Венесуэлы рассказали о пострадавших от хантавируса

В Венесуэле от хантавируса не выжили три человека

Три человека не выжили в Венесуэле от хантавируса. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения республики в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что все трое проживали в штате Ансоатеги.

В минздраве добавили, что научных доказательств передачи вируса от человека к человеку в Венесуэле не зафиксировано. Также не выжили два медицинских работника в штате Баринас, причина произошедшего устанавливается.

В ведомстве подчеркнули, что Национальная система общественного здравоохранения работает в полном объеме, чтобы гарантировать безопасность венесуэльцев, и пообещали своевременно распространить результаты расследования по официальным каналам.

До этого врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медицинского университета Юлия Минакова рассказала, что хантавирусная инфекция наиболее часто встречается в ряде регионов Приволжья, где заболевание считается эндемичным и хорошо изученным.

Ранее США официально завершили активную фазу борьбы со вспышкой хантавируса.