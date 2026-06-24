США официально завершили активную фазу борьбы со вспышкой хантавируса

Активная фаза борьбы со вспышкой хантавируса в США считается официально завершенной. Об этом заявил глава Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Джей Бхаттачарья, пишет The Wall Street Journal.

По словам чиновника, принятое решение позволит высвободить существенные материальные и человеческие ресурсы, которые американское правительство до этого направило на сдерживание хантавирусной инфекции. В пик вспышки к борьбе с ней были привлечены более ста специалистов CDC, которые теперь смогут сосредоточиться на других задачах.

В начале этой неделе со всех 18 американцев, которые находились на борту круизного лайнера MV Hondius и оказались в эпицентре вспышки хантавируса, были освобождены от режима изоляции. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что трое пассажиров судна не выжили. Сейчас лайнер уже находится в новом круизе.

На прошлой неделе гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новых случаев хантавируса в мире не фиксировалось уже три недели, а летальных исходов — более месяца.

Ранее стали известны российские регионы с наибольшим числом случаев хантавируса.