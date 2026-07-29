В Швейцарии объявили о повышенном риске пожаров

Ожидаемая в ближайшее время жаркая погода в Швейцарии приведет к повышенному риску пожаров в стране. Об этом сообщает Федеральное управление метеорологии и климатологии Meteo Suisse.

Почти на всей территории Швейцарии введен предпоследний, четвертый, уровень опасности пожаров. В ряде кантонов, в том числе Цюрихе и Базеле, объявлено о максимальном риске возгорания.

29 июля на страну нахлынет новая волна жары. Температура воздуха возрастет до +37°C, а в некоторых кантонах она составит +39°C. Кроме того, в Швейцарии наблюдается острый дефицит воды, прошедшие же грозы не смогли достаточно увлажнить нижние слои почвы.

Власти ряда кантонов ввели запрет на разведение костров и запуск фейерверков. В Женеве могут отказаться от проведения традиционного салюта по случаю празднования Национального дня Швейцарии 1 августа.

27 июля министр сельского хозяйства Франции заявила, что аномальная жара привела к снижению производства молока и овощей.

Ранее сообщалось, что лесные пожары во Франции могут вызывать огненные молнии.