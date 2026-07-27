Минсельхоз Франции сообщил об ущербе от аномальной жары

Министр Женевар: во Франции из-за жары снизилось производство молока и овощей

Министр сельского хозяйства республики Анни Женевар заявила, что аномальная жара привела к снижению производства молока и овощей. Об этом сообщает ТАСС.

«В овощеводстве наблюдается резкое падение объемов производства, а также возникает много вопросов относительно способности обеспечить продукцией следующий сезон, то есть предстоящие осень и зиму. Значительное сокращение производства отмечается и в молочной отрасли», — уточнила она.

Министр добавила, что от экстремальной жары также страдает домашняя птица, которая особо уязвима перед такими температурами.

21 июля газета Daily Mail писала, что французские фермеры предупредили о серьезном дефиците лука и других овощей после трех мощных волн жары, которые уничтожили значительную часть урожая по всей стране.

По данным отраслевой ассоциации Vegetables of France, температура, местами достигавшая 44 градусов, привела к массовой потере сельскохозяйственных культур. В некоторых секторах потери могут составить до 50% годового урожая.

Сильнее всего пострадали лук, чеснок, шалот, морковь, лук-порей, различные виды салата, а также клубника и черника. Производители предупреждают, что в ближайшие недели покупатели могут заметить нехватку свежих овощей на полках магазинов.

Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары производство сыра пармезан оказалось под угрозой.