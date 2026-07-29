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Общество

В США осудили гражданина Украины за мошенничество на $3 млн

Минюст США: гражданин Украины приговорен к четырем годам тюрьмы за мошенничество
Antoine Lorgnier/Hans Lucas/Reuters

В США приговорили гражданина Украины и Израиля Ярослава Шилклопера к четырем годам лишения свободы за участие в мошеннической схеме с брокерскими фирмами. Об этом сообщил американский минюст на своем сайте.

«Шилклопер, имеющий двойное гражданство Украины и Израиля, был приговорен сегодня к четырем годам тюремного заключения за участие в сговоре с использованием изощренной подставной брокерской компании для обмана граждан США на миллионы долларов», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина и его сообщники выманили у американских инвесторов более $3 млн. Они обещали высокую доходность от вложений в подставные компании K6 Investing, Neotron Holding LTD и Goldex Technology.

Суд обязал Шилклопера также выплатить штраф в размере $250 тыс. и $1,43 млн в качестве компенсации пострадавшим.

27 июля окружной суд Роттердама приговорил двух братьев с Украины к тюремному заключению за вовлечение в проституцию несовершеннолетних соотечественников. Следствие утверждает, что они организовали оказание сексуальных услуг в доме своего отца. Все потерпевшие прибыли с Украины и находились в Нидерландах в качестве беженцев.

Ранее в США двух украинцев приговорили к длительным срокам за мошенничество.

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