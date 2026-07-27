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Общество

В Нидерландах осудили братьев с Украины за торговлю подростками и детское порно

В Нидерландах двух украинцев осудили за торговлю несовершеннолетними беженками
Shutterstock/FOTODOM

Окружной суд Роттердама приговорил двух братьев с Украины к тюремному заключению за вовлечение в проституцию несовершеннолетних соотечественников. Судебное решение опубликовано на сайте инстанции.

«Период совершения преступления был относительно коротким. Жертвам было от 13 до 17 лет», — отмечается в нем.

По данным инстанции, старший из братьев, 24-летний мужчина, признан виновным в сексуальной эксплуатации пяти несовершеннолетних, а также в изготовлении, хранении и распространении детской порнографии. Он получил 4 года и два месяца лишения свободы. Младший, 21-летний, обвиняется в соучастии в торговле людьми в отношении четырех жертв. Он приговорен к двум годам тюрьмы.

Следствие утверждает, что братья организовали оказание сексуальных услуг с привлечением несовершеннолетних в доме своего отца. Все потерпевшие прибыли с Украины и находились в Нидерландах в качестве беженцев.

Суд также обязал злоумышленников выплатить потерпевшим компенсации в размере от €7,5 до 7,8 тыс. на человека.

Ранее в США двух украинцев приговорили к длительным срокам за мошенничество.

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