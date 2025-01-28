В США двух украинцев приговорили к длительным срокам за мошенничество

В США два гражданина Украины получили по 15 лет тюрьмы за мошенничество

Американский суд приговорил двух граждан Украины к 15 годам тюрьмы и выплате штрафа более чем в $20 млн за мошенничество и отмывание денег с целью неуплаты налогов. Об этом сообщает министерство юстиции США.

Олег Олейник и Александр Юрчик через управляемые ими компании в Южной Флориде содействовали нелегальному трудоустройству иностранцев в Соединенных Штатах, что привело к недоплате налогов на $25 млн.

Олейник и Юрчик, в сентябре прошлого года экстрадированные в США из Таиланда, стали последними обвиняемыми в операции американских правоохранительных органов в Южной Флориде, направленной на выявление нелегального трудоустройства и неуплаты налогов.

26 ноября сообщалось, что суд в США перенес вынесение приговора гражданину России Александру Виннику с января 2025 года на конец июня.

Ранее в США суд вынес приговор экс-министру финансов Мозамбика за коррупцию.