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Общество

В ООН предупредили об угрозе эпидемии ВИЧ в мире

ООН: при дальнейшем сокращении финансирования борьбы с ВИЧ миру грозит эпидемия
NMK-Studio/Shutterstock/FOTODOM

Дальнейшее сокращение финансирования программ по борьбе с ВИЧ-инфекцией может привести к мировой эпидемии. Об этом сообщается в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).

В документе отмечается, что объем поступающего из различных стран международного финансирования мероприятий по борьбе с ВИЧ сократился более чем на $1,5 млрд — с $8,8 млрд в 2024 году до $7,3 млрд в 2025 году. Это является самым низким показателем почти за 20 лет.

UNAIDS считает, что сокращение международного финансирования и урезание средств на профилактику ВИЧ и работу с населением, вероятно, приведут к новому всплеску эпидемии. В 2025 году ВИЧ заразились 1,2 млн человек. Если не принять срочных мер, то к 2030 году число заразившихся может превысить 3 млн человек. В 2025 году число новых случаев ВИЧ-инфекции возросло в трех регионах и 21 стране, включая Восточную Европу и Центральную Азию. Из 41 млн человек, инфицированных ВИЧ, около 9 млн не получают никакого лечения, а почти половина живущих с ВИЧ детей не имеют доступа к антиретровирусной терапии.

14 июня Минздрав РФ сообщил, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России с 2016 года снизилась на 48%, а охват пациентов антиретровирусной терапией вырос в 2,3 раза и достиг 91,8%.

Ранее были названы регионы России с самой высокой заболеваемостью ВИЧ.

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