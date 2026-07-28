Подросток-зацепер сорвался с автобуса в Петербурге и получил тяжелые травмы

В Петербурге подросток-зацепер сорвался с автобуса и получил тяжелые травмы

В Петербурге 15-летний подросток зацепился за автобус, сорвался с него и получил тяжелые травмы. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 27 июля в Приморском районе. Подросток-зацепер ухватился за заднюю часть автобуса, ехавшего по Коломяжскому виадуку. По пути он не удержался и сорвался, упав на дорогу.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Он получил травмы, состояние юноши оценили как тяжелое. По факту случившегося полицейские организовали проверку.

До этого в Арзамасе 12-летний зацепер получил серьезные травмы. Он зацепился за автобус, проехал несколько метров и спрыгнул на дорогу. При падении он получил закрытый перелом свода основания черепа, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, после чего был экстренно госпитализирован.

Ранее родителям объяснили, как распознать ребенка-зацепера.