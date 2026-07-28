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Общество

Школам дали рекомендации на случай подъема заболеваемости ОРВИ и COVID-19

Роспотребнадзор рекомендовал школам приостанавливать занятия при 20% заболевших
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Регионам России при подъеме заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в этом году рекомендовано приостанавливать обучение в школах, если более 20% учеников отсутствуют по причине болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ главы Роспотребнадзора, главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

В нем указано, что в период подъема заболеваемости региональным властям следует проводить специальные противоэпидемические мероприятия. Например, отменять массовые культурные и спортивные события.

До этого в пресс-службе Пермского Политеха совместно с коллегами из Пермского государственного аграрно-технологического университета рассказали, что восстановление иммунной системы после перенесенной коронавирусной инфекции напрямую зависит от пола пациента: у женщин этот процесс происходит быстрее, чем у мужчин, причём независимо от возрастной группы. Исследователи проанализировали 206 иммунограмм пациентов в возрасте от 19 до 50 лет, перенесших COVID-19.

Ранее в США рассекретили документы о лабораторном происхождении COVID-19.

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