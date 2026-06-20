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Общество

В США рассекретили документы о лабораторном происхождении COVID-19

Габбард: разведка США скрывала правду о лабораторном происхождении COVID-19
Global Look Press

Главный медицинский советник президента США в период пандемии коронавируса Энтони Фаучи скрывал правду о лабораторном происхождении SARS-CoV-2. Об этом заявила уходящая в отставку глава американской Нацразведки Тулси Габбард, рассекретив пакет документов о COVID-19.

По ее словам, Фаучи «работал с политизированным руководством Разведывательного сообщества, чтобы скрыть правду».

В релизе утверждается, что рассекреченные документы указывают на лабораторное происхождение вируса и ключевую роль Фаучи в финансировании его исследований.

Габбард сообщила, что в 2024 году на слушаниях в Конгрессе Фаучи под присягой дал ложные показания, когда отрицал свое участие в обсуждениях исследований вирусов с разведкой.

В пакет документов, рассекреченных Габбард 18 июня, входят служебные записки и внутренняя переписка разведсообщества США за 2020-2021 годы.

В одном из писем проводится анализ технической возможности создания синтетического коронавируса на основе опубликованных научных работ. В другом упоминается, что Офис генерального инспектора IC получил жалобу на ложные показания Фаучи Конгрессу, но не счел ее «срочной проблемой».

Энтони С. Фаучи — известный американский врач-иммунолог и инфекционист, который с 1984 по 2022 год возглавлял Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) в США.

Он был ключевым советником семи президентов США по вопросам ВИЧ/СПИДа и готовности к эпидемиям. Широкую известность Фаучи получил как главный медицинский советник в период пандемии COVID-19.

Ранее бывший украинский министр рассказал об опасности работы биолабораторий США.

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