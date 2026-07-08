Российские ученые выяснили, почему мужчины хуже восстанавливаются после коронавируса

Восстановление иммунной системы после перенесенной коронавирусной инфекции напрямую зависит от пола пациента: у женщин этот процесс происходит быстрее, чем у мужчин, причём независимо от возрастной группы, — установили ученые Пермского Политеха совместно с коллегами из Пермского государственного аграрно-технологического университета. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Оценивая состояние иммунитета при инфекционных заболеваниях, врачи традиционно ориентируются на уровень антител и общее количество лимфоцитов. Однако эти показатели отражают лишь часть иммунного ответа — ту, что связана с выработкой антител. За пределами стандартных анализов остается врожденный иммунитет, который активируется немедленно при контакте с патогеном. Его ключевые участники — фагоциты: клетки, уничтожающие вирус еще до того, как успеют выработаться антитела.

Исследователи проанализировали 206 иммунограмм пациентов в возрасте от 19 до 50 лет, перенесших COVID-19. Возрастной диапазон выбран не случайно: в нем наблюдается пик заболеваемости, а после 50 лет возрастные изменения организма могут искажать показатели. Ученые оценивали три параметра фагоцитарной группы — абсолютное количество фагоцитов, фагоцитарное число (скольких возбудителей поглощает одна клетка) и фагоцитарный индекс (суммарная активность системы), отдельно для острой стадии болезни и периода выздоровления.

«В ходе исследования мы выяснили, как меняется работа фагоцитов у разных групп пациентов. Восстановление иммунитета после коронавирусной инфекции напрямую зависит от пола. У женщин этот процесс происходит быстрее, чем у мужчин, причем закономерность сохраняется во всех возрастных группах», — рассказал профессор кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ, доктор технических наук Сергей Костарев.

Предположительно, это связано с гормональными различиями: эстрогены обладают стимулирующим действием и ускоряют восстановление клеток, тогда как высокий уровень тестостерона у мужчин может подавлять иммунный ответ.

Авторы также установили, что наибольший дисбаланс в работе иммунных клеток наблюдается у женщин 31–40 лет и мужчин 41–50 лет — именно они оказываются в зоне повышенного риска осложнений. В среднем отклонение активности фагоцитов от нормы составляет около 20%.

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