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Общество

Врачи московской клиники лечили пациентов с аутизмом чисткой от глистов

Mash: московскую клинику хотят засудить за лечение аутизма гормонами и пептидами
Shutterstock/FOTODOM

Больше 500 семей хотят засудить московскую клинику ПланетуМед» доктора Василия Генералова за лечение аутизма гормонами, пептидами, стволовыми клетками и чисткой от глистов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам одной из женщин, которая обращалась в клинику, ее дочке прописали чистку, гормоны и клизмы с раствором хлорита натрия, и более года делали подобные процедуры. Теперь девочка «не может самостоятельно ходить в туалет и все время плачет».

Другие семьи утверждают, что у их детей через два года после лечения начались истерики и проблемы со сном, одной из пострадавших поставили диагноз «токсический гепатит».

«Все негативные отзывы, по словам родителей, клиника удаляла. Генералов называет это происками хейтеров и Запада — якобы кому-то выгодно, чтобы детей из России перестали лечить от аутизма», – говорится в публикации.

До этого на Ямале женщина засудила стоматологическую клинику из‑за некачественного оказания медицинских услуг.

Ранее сообщалось, что пациентка судится с петербургской клиникой после неудачной пластики груди.

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