Пациентка судится с петербургской клиникой после неудачной пластики груди

Хирург из Петербурга вместо подтяжки уменьшил грудь пациентки и изуродовал ее
Жительница Санкт-Петербурга подала иск против клиники за неудачную подтяжку груди по акции, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Петербург».

В январе 2025 года Ольга обратилась за услугой в популярный медцентр на Большой Разночинной улице. За 30 тыс. рублей ей обещали сделать коррекцию формы, но вместо этого уменьшили размер.

«У меня был четвертый размер, а мне сделали полтора. Я не просила уменьшать, я просила только подтяжку», — утверждает женщина.

После жалоб клиника собрала комиссию из трех человек, которые утверждали, что у клиентки теперь «очень хороший третий размер».

Вероятно, Ольга была готова смириться с изменениями во внешности, но через три недели у нее возникли серьезные осложнения. Начался абсцесс, разошлись швы, а конце концов женщине поставили диагноз — острый гнойный мастит.

Несмотря на «жуткие рубцы», в клинике сначала убеждали пациентку, что все в порядке, но в итоге отправили ее в суд. Ольга подала иск и требует возмещения морального вреда и стоимости повторной операции в 1,5 млн рублей.

Ранее мать и сын, не имея лицензии, оперировали пациентов в российской клинике.

 
По России покатилась волна сокращений. 13 признаков, что скоро уволят и вас
