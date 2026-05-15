Россиянка отсудила у клиники более 1 млн рублей за ошибки при установке зубных коронок

В ЯНАО пациентка стоматологии получила компенсацию после неудачной имплантации
На Ямале женщина засудила стоматологическую клинику из‑за некачественного оказания медицинских услуг. Об этом сообщается на сайте Губкинского районного суда.

Жительница города подала гражданский иск к медучреждению о возмещении убытков. В исковом заявлении она указала, что заплатила более 1 млн рублей за установку нескольких зубных имплантов и ряда коронок, однако в результате допущенных нарушений у нее появились боли, проблемы с прикусом и функцией височно‑нижнечелюстного сустава.

Судебно‑медицинская экспертиза подтвердила, что медицинская помощь была оказана с нарушениями, что привело к неблагоприятным последствиям для здоровья пациентки. В итоге суд взыскал с неназванной клиники уплаченную клиенткой сумму, а также неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя.

