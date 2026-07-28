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Общество

Мать, выбросившая младенца на свалку в Дагестане, рассказала о своем поступке на камеру

В Дагестане мать, выбросившая младенца на свалку, рассказала о своем поступке

В Дагестане 23-летняя мать, которая выбросила новорожденного на свалку, рассказала о случившемся. Видео в своем Telegram-канале «Криминальная хроника» опубликовала руководитель пресс-службы МВД региона Гаяна Гариева.

Женщина пояснила, что о ее беременности никто не знал. Она жила с родителями и сестрой. Отец ребенка тоже был не в курсе. Роды прошли дома в туалете, после чего она укутала новорожденного в платье, положила в пакет и отнесла на свалку. Свое состояние в тот момент она описывает как шоковое и утверждает, что толком ничего не помнит.

Ребенка без признаков жизни обнаружили на свалке в пригороде Хасавюрта, он был обернут в женское платье. Местные жители случайно заметили «сверток». Спустя несколько месяцев правоохранителям удалось установить личность матери новорожденного и задержать ее.

Ранее в Красноярске школьница выбросила новорожденного в мусор и не получила срок.

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