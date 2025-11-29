В Красноярске школьница выбросила новорожденного в мусор и не получила срок

В Красноярске выбросившую младенца в мусор девушку отправили в психбольницу

В Красноярске суд вынес приговор девушке, которая жестоко расправилась со своим ребенком сразу после родов. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

16-летняя девушка, предположительно, находилась на 22-й неделе беременности. У себя дома она сама родила младенца, затем завернула его в пакет и бросила в мусорный бак. Позже его нашли случайные прохожие, но спасти не смогли.

Сама девушка попала в больницу с внутренним кровотечением. Медики выяснили, что накануне пациентка родила ребенка, они обратились в полицию.

В отношении несовершеннолетней возбудили уголовное дело. Известно, что она училась в коррекционной школе. Никто из окружающих не замечал признаков беременности.

Суд освободил девушку от уголовной ответственности. Ей назначили принудительное лечение в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь. Постановление в законную силу не вступило.

