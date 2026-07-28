Задержана мать, выбросившая младенца на свалку в Дагестане

В Дагестане правоохранители задержали женщину, которая выбросила своего новорожденного ребенка на свалку. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи и криминалисты несколько месяцев искали мать младенца. У жителей района брали биологические образцы. Решающей стала молекулярно-генетическая экспертиза — у одного из мужчин часть генетического профиля совпала с ДНК ребенка. Стражи порядка вышли на круг родственников и установили предполагаемую мать.

На допросе женщина созналась в содеянном — она расправилась с младенцем и выбросила его на свалку. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ, фигурантка задержана. Решается вопрос об аресте женщины.

Ребенка обнаружили на свалке в пригороде Хасавюрта, он был обернут в женское платье. Местные жители случайно заметили «сверток».

Ранее сообщалось, что в Удмуртии мать двоих детей родила третьего и швырнула его в мусорный бак.