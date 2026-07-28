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Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ливня с градом

В Москве Гидрометцентр РФ объявил оранжевый уровень погодной опасности
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ливня с градом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Гидрометцентр РФ.

«В период до 21:00 мск в Москве, преимущественно на территории Троицкого и Новомосковского округов, местами ожидается сильный ливень, град, шквалистое усиление ветра до 20 м/с, оранжевый погодный уровень», — сказали агентству.

Этот уровень — предпоследний в колористической шкале погодных предупреждений и предупреждает об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

28 июля Москву и столичный регион накрыл ливень с грозой. По данным Telegram-канала SHOT, в Подмосковье рухнули деревья на трассе. По словам водителей, видимость на дорогах была нулевая, ветром повалило деревья, градом повредило стекла нескольких машин.

О непогоде предупреждал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в целом будет тепло, но осадки в ближайшие дни не закончатся, ясная погода ожидается не раньше выходных.

Ранее москвичам назвали самый дождливый день на этой неделе.

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